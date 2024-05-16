Обворовал ящик для сбора денег на ВСУ, потому что не хватало на развлечения: в Киеве будут судить студента вуза

В Киеве будут судить студента киевского вуза, обокравшего ящик для сбора денег на ВСУ. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему не хватало на развлечения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Событие произошло в конце февраля этого года. Злоумышленник, находясь в помещении ресторана на Андреевском спуске, воспользовался отсутствием персонала заведения поблизости и похитил из сундука около 500 гривен, которые посетители оставляли в качестве доната на нужды военных", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно разыскали и задержали злоумышленника – им оказался 20-летний студент киевского вуза, объяснивший свой поступок нехваткой денег на развлечения. В настоящее время досудебное расследование по факту кражи, совершенной в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Дымере Киевской области правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница забрала из магазина ящик для сбора средств на ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали злоумышленника, который, по версии следствия, обокрал пассажирку на станции метро "Печерская". Им оказался мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

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