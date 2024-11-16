Обворовал киоск, а затем сжег его: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, обокрал киоск. После этого злоумышленник поджег его.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"К правоохранителям поступило сообщение о том, что в Святошинском районе горит продуктовый киоск. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС потушили пожар, а следственно-оперативная группа задокументировала преступление. В дальнейшем правоохранители установили, что помещение выгорело дотла в результате умышленного поджога, который совершил неизвестный", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 22-летний ранее судимый местный житель за имущественные преступления. Он через разбитое окошко проник внутрь торгового павильона и похитил мобильный телефон и два устройства для курения. Убегая из киоска, злоумышленник зажигалкой поджег стеллаж со спиртным, в результате чего пламенем было уничтожено все помещение.

По фактам кражи, совершенной в условиях военного положения, и умышленного уничтожения имущества открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители столицы задержали жителя Киевской области, который, по информации следствия, украл дефибриллятор на станции метрополитена. В дальнейшем он собирался продать медицинское оборудование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!