Украл на станции метро дефибриллятор: полицейские Киева оперативно задержали злоумышленника. Фото и подробности

Правоохранители столицы задержали жителя Киевской области, который, по информации следствия, украл дефибриллятор на станции метрополитена. В дальнейшем он собирался продать медицинское оборудование.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился работник Киевского метрополитена и сообщил о похищении автоматического дефибриллятора с платформы станции метро "Университет".

"Правоохранители оперативно установили, что к совершению преступления причастен 38-летний житель Киевщины. Злоумышленник, находясь на станции метро, дождался прибытия поезда и, воспользовавшись отсутствием пассажиров на платформе, отсоединил от специальной крепи автоматический дефибриллятор и покинул станцию", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы разыскать и найти злоумышленника, полицейским понадобилось несколько часов. После кражи мужчина поехал домой в Белую Церковь, где намеревался продать похищенное медицинское оборудование.

По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Украденный дефибриллятор изъяли – его вскоре вернут на станцию столичного метро, чтобы он и дальше помогал спасать жизнь пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который обокрал 11-летнего ребенка. Он забрал велосипед у мальчика, пока тот прятался от ракетных обстрелов в метро.

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