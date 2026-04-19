'Обращался не раз в полицию и имел российские контакты в телефоне': OBOZ.UA узнал новые детали о 'голосеевском стрелке'

Дмитрий Васильченков, который 18 апреля устроил теракт в Киеве, ранее сам неоднократно обращался в полицию и проявлял себя как личность с тревожностью. Кроме того, в его телефонной книге были российские контакты.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. По их словам, злоумышленник связывался с правоохранителями и когда жил в Бахмуте, и уже когда перебрался в Киев.

Поводы при этом были разными. То Васильченков утверждал, что какая-то компания во дворе хотела украсть его вещи, то сосед ему якобы угрожал, то проживающая в его квартире в Голосеевском районе женщина нецензурно выражалась.

Также он однажды обращался к полиции по поводу того, что якобы выявил наблюдение за своей квартирой и был очень этим обеспокоен. "У нас таких называют "тревожниками", – сказал наш источник.

В телефонной книге ликвидированного стрелка "есть и российские контакты". Однако пока неизвестно, общался ли он с родственниками, знакомыми, которые живут непосредственно на территории РФЮ, или же с людьми на оккупированной территории Украины.

Собеседник OBOZ.UA подтвердил, что Васильченков был майором ВСУ в отставке, то есть военным пенсионером. Последний полученный им в апреле 2026 года доход – от Пенсионного фонда (пенсия).

У него было три единицы зарегистрированного личного оружия – газовый пистолет и два карабина. Пистолет и карабин МКМ были сняты с регистрации, зарегистрирован был тот карабин, из которого он и расстрелял людей в Киеве.

Что известно о теракте

В Голосеевском районе Киева мужчина 1968 года рождения открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, также есть пострадавшие.

Нападавший был ликвидирован. Им оказался Дмитрий Васильченков, который родился в Москве, ранее жил в Бахмуте, а также получал военную пенсию. В 2024 году его судили за нанесение легких телесных повреждений. Но уголовное производство закрыли, потому что он примирился с пострадавшим.

Преступник, который открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, имел легальное оружие. Зарегистрированный карабин мужчина приносил в органы разрешительной системы в декабре 2025 года.

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве. По его словам, поведение стрелка было нетипичным, ведь перед тем, как выйти на улицу с оружием, он поджег собственную квартиру.

Как сообщал OBOZ.UA, мы пообщались с человеком, на которого Дмитрий Васильченков напал ранее. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" в Киеве – нападавший начал пробивать свои товары на кассе, обойдя очередь, за что получил замечание. Уроженцу Москвы это не понравилось, он выбил из рук потерпевшего телефон и повредил ему руку.

