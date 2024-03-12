Обещала переселенцы оформить жилье за вознаграждение: в Киеве будут судить злоумышленницу. Фото

В Киеве будут судить женщину, которая за деньги обещала переселенцам помочь получить социальное жилье. Свои услуги злоумышленница оценила в 6 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что в связи с ситуацией в стране заявительница переехала из города Кадиевка (ранее – Стаханов) Луганской области в столицу. Как внутренне перемещенное лицо женщина решила подать документы для получения жилья в соответствии с программой обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022 – 2024 годы", – рассказали правоохранители.

При оформлении необходимого пакета документов заявительница познакомилась с женщиной, которая представила себя как сотрудница Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа КГГА. Последняя сообщила, что может ускорить выдачу ордера на жилье за 6 тысяч долларов США. Половину необходимо заплатить при подаче документов, еще 3 тыс. уже после получения ордера на жилье.

При получении первой части "вознаграждения" в сумме 3 тыс. долларов США злоумышленницу задержали. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении смотрителю Жулянского кладбища во взяточничестве. Злоумышленник требовал 3 тысячи долларов США за выделение места для захоронения умершего.

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