В Киеве работник Жулянского кладбища требовал $3 тыс. за место для захоронения умершего. Фото

В Киеве правоохранители сообщили смотрителю Жулянского кладбища о подозрении во взяточничестве. Злоумышленник требовал 3 тысячи долларов США за выделение места для захоронения умершего.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в феврале 2024 года смотритель полузакрытого Жулянского кладбища Ритуальной службы КП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" требовал и получил от местного жителя взятку. Это была "плата" за выделение и обустройство места для погребения.

"Мужчина пришел на кладбище узнать, каким образом можно найти себе место для погребения. Смотритель сообщил, что кладбище полузакрыто, то есть разрешено только захоронение в семейную могилу. Но за 3 тыс. долларов США он разрешит подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает, якобы там похоронен родственник искавшего место мужчины. Для этого нужно лишь принести любое свидетельство о смерти человека, умершего до 1999 года. Это в дальнейшем будет основанием дать разрешение на погребение на полузакрытом кладбище", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задокументировали передачу злоумышленнику взятки в размере 3 тыс. долларов США. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 151 400 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время получения взятки задержан начальник одного из управлений Министерства культуры и информационной политики. Чиновник организовал схему беспрепятственного вывоза антикварного оружия за пределы Украины.

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