Нашел в лесу на месте боев: в Киеве мужчина хранил дома пулемет Калашникова. Фото

В Киеве правоохранители изъяли у жителя Дарницкого района пулемет. По его словам, он нашел его в 2023 году в лесополосе на территории Киевской области, где раньше проходили боевые действия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Мужчине грозит до семи лет заключения.

Как рассказали правоохранители, им поступила информация о том, что житель Дарницкого района Киева хранит оружие.

"В квартире 44-летнего киевлянина полицейские обнаружили пулемет Калашникова, комплектующие к нему и автомату Калашникова. Установлено, что оружие он нашел в прошлом году в лесополосе Киевской области, где раньше проходили боевые действия", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами возбуждено уголовное производство. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о сообщении киевлянину о подозрении.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, который хранил дома боеприпасы и наркотики. В частности, на подоконнике у него нашли гранаты, а в комнатах – мины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков, в частности, стражи порядка нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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