Нардеп из 'Слуги народа' попал в ДТП на Одесской трассе: появились подробности

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев пострадал в аварии на трассе Киев – Одесса в Васильковском районе Киевщины. Там утром 15 ноября его Mercedes-Benz столкнулся с фурой.

То, что за рулем легковушки находился парламентарий, OBOZREVATEL подтвердили источники. О ДТП накануне сообщалось на Facebook-странице Полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что около 10:50 на Одесской трассе возле поворота в село Хлепче 52-летний водитель грузового MAN, выполняя маневр разворота, совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины.

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В результате происшествия водитель авто получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

У нардепа медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава.

Отмечается, что Ковалев за рулем был трезв. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Фастовского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что по данным Патрульной полиции Украины, в течение десяти месяцев 2021 года на дорогах Киевской области произошло 14 077 дорожно-транспортных происшествий.

Из них 1385 были с погибшими и травмированы. В частности, за это время в результате аварий в области умерли 195 человек, 1752 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева 15 ноября столкнулись такси и маршрутка. В результате ДТП пострадала женщина, которую госпитализировали.