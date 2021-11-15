В Киеве столкнулись маршрутка и такси, пострадала женщина. Фото и видео

В Деснянском районе Киева 15 ноября столкнулись такси и маршрутка. В результате ДТП пострадала женщина, которую госпитализировали.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия. Авария случилась на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Закревского (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В результате столкновения пострадала пассажирка такси, которая была на заднем сидении. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Пассажиры маршрутки серьезно не пострадали.

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Кто именно стал виновником аварии, пока неизвестно.

По словам собеседника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, происшествие может быть квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Отметим, что за первые десять месяцев в Украине было совершено 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 получили травмы.

Только за октябрь было зафиксировано 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 травмированных).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в Харькове полицейский за рулем Mitsubishi устроил ДТП, въехав в двигавшийся впереди автомобиль Lada. Правоохранитель пытался скрыться с места ДТП и врезался еще в две машины – Chevrolet и Hyindai.