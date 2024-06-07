Нападение на жену военного в Киеве: суд избрал меру пресечения одному из злоумышленников

В Киеве суд избрал меру пресечения одному из злоумышленников, напавшему на жену военного в Оболонском районе из-за отказа общаться на языке страны-оккупанта РФ. Следующие два места он проведет под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

"По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве двое сторонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ разговаривать на языке страны-агрессора РФ. Они оскорбляли ее, кричали, что скоро придут оккупанты, а затем избили ее и забрали телефон, но она его во время конфликта вернула.

Одного из злоумышленников полицейские задержали накануне. Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста. По факту хулиганства ему сообщили о подозрении. Местонахождение другого участника происшествия еще устанавливается. Позже задержали и другого нападавшего.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники на въезде в Киев выявили очередного сторонника "русского мира". В телефоне мужчины нашли переписку с оккупантами и товарищами-"дээнэровцами".

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