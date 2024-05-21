Нанесен 24 млн грн ущерба на строительстве Подольского моста в Киеве: о подозрении сообщили генподрядчику

В Киеве стражи порядка сообщили о подозрении директору генподрядной организации в завладении бюджетными средствами на аренде техники для строительства Подольского моста. В общем, был нанесен ущерб на 24 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком заключен договор по выполнению работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве". В июне 2023 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчиком и подрядной организацией подписаны акты приемки выполненных строительных работ в части расходов на эксплуатацию машин и механизмов – дизельных компрессоров, кранов, боровых насосов, буровой установки", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, порядок формирования цены на арендованную технику предусмотрен нормами ДСТУ, на основе которого составлялась проектно-сметная документация. Однако, согласно выводу строительно-технической экспертизы, завышение расходов на аренду техники составляет более 24 млн. грн.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю генподрядной организации в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по факту растраты бюджетных средств будут судить начальника управления образования Подольской РГА. По информации следствия, районная государственная администрация переплатила 1,5 млн. гривен за школьные металлические шкафы.

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