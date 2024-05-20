Переплатили 1,5 млн грн за школьные металлические шкафы: будут судить чиновника Подольской РГА Киева. Фото

В Киеве по факту растраты бюджетных средств будет судить начальник управления образования Подольской РГА. По информации следствия, районная государственная администрация переплатила 1,5 млн. гривен за школьные металлические шкафы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что в декабре 2020 года между управлением образования Подольской РГА Киева и частным предприятием заключен договор о закупке металлических шкафов в количестве 1000 штук для учебных заведений района на общую сумму около 3,5 млн грн. Выводом экспертов установлено, что шкафы управления образования приобрело по цене, завышенной почти в два раза, чем нанесен ущерб бюджету города в сумме около 1,5 млн гривен", – рассказали в пресс-службе.

Следствие по факту закупки по завышенным в два раза ценам шкафов для учебных заведений завершено. Обвинительный акт в отношении начальника управления образования Подольской РГА направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика за завладение бюджетными деньгами во время ремонта пострадавших в результате вражеских обстрелов сада и школы. В общей сложности он "заработал" почти 100 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!