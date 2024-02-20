Нанес знакомому 76 ударов ножом и отверткой: в Киевской области задержали подозреваемого в убийстве. Фото

В поселке Коцюбинское в Киевской области мужчина во время конфликта нанес знакомому 76 ударов ножом и отверткой. В результате полученных травм последний скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях к ним обратилась женщина, которая сообщила, что в помещении недостроя в поселке Коцюбинское обнаружила тело знакомого бездомного со следами насильственной смерти. Личность злоумышленника установили и разыскали – это оказался местный 51-летний житель.

"Предварительно было установлено, что в тот же день, утром, мужчины употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой фигурант нанес 65-летнему противнику 76 ударов ножом и отверткой. От полученных травм потерпевший погиб на месте", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель жестоко убил мать своего знакомого. Как оказалось, женщина заметила, как злоумышленник пытался обокрасть дом товарища.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева конфликт между двумя друзьями закончился убийством. Злоумышленник ударил ножом товарища в грудь, в результате чего последний скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.

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