Убил мать знакомого и обворовал его дом: в Киевской области задержали злоумышленника. Видео

В Бучанском районе Киевской области местный житель жестоко убил мать своего знакомого. Как оказалось, злоумышленник пытался обокрасть дом товарища, когда его заметила погибшая.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение от 37-летнего жителя поселка Песковка о том, что он, вернувшись домой, нашел на полу тело своей матери с многочисленными ножевыми ранениями. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 38-летний односельчанин потерпевшей.

"В тот день мужчина выпивал в компании, после чего решил пойти к знакомому. Поскольку последнего дома не было, он решил присвоить фонарик и портативную аудиоколонку. В это время его увидела 55-летняя мама приятеля. Злоумышленник достал из кармана нож и, с целью скрыть преступление, нанес женщине по меньшей мере три смертельных удара в шею", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного убийства и кражи, совершенной во время военного положения, открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, прокуратура отстояла в апелляции приговор жителю Киевщины, убившему бывшую жену. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник расчленил и сжег тело женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина пришел к соседу сделать замечание из-за громкой музыки и во время разговора трижды ударил его ножом. От ранений последний скончался.

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