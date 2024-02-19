В Киеве на Троещине ссора между друзьями закончилась убийством. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева конфликт между двумя друзьями закончился убийством. Злоумышленник ударил ножом товарища в грудь, в результате чего последний скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от врачей скорой о том, что в квартире в Деснянском районе они обнаружили мужчину с ранением грудной клетки.

"Было установлено, что потерпевший получил тяжелое ранение при выяснении отношений со знакомым, с которым распивал спиртные напитки. В разгар ссоры злоумышленник ударил ножом товарища в грудь. Медики госпитализировали 36-летнего потерпевшего, который от полученных травм скончался в больнице", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник задержан – им оказался уроженец Луганщины, 1977 года рождения. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области местный житель жестоко убил мать своего знакомого. Как оказалось, женщина заметила, как злоумышленник пытался обокрасть дом товарища.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!