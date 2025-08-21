Началось заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве: суд допросил обвиняемого Косова. Фото и видео

В Киеве в четверг, 21 августа, началось очередное заседание суда по делу об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина. На нем, ожидается, допросят подозреваемого Артема Косова.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

Так, утром, из-за воздушной тревоги, которую объявили в результате угрозы атаки вражеских дронов, с задержкой началось очередное заседание суда по делу об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина.

Ожидается, что на нем допросят обвиняемого Артема Косова. Стоит добавить, что у здания суда также присутствуют неравнодушные граждане, которые требуют справедливого приговора злоумышленнику.

В ходе допроса Косов заявил, что подростки, среди которых был погибший Матерухин, не сдались ему детьми.

"Когда я к ним подошел – возможно, во время выхода была толкотня – я мог споткнуться – это нормально", – добавил Косов.

Обвиняемый подчеркнул, что он упал из-за утраты равновесия, что привело к роковым последствиям для погибшего парня. Он добавил, что пытался помочь раненому, а его алкогольное опьянение и наличие наркотических средств не мешало этому. Косов утверждает, что подростки были к нему агрессивны и все произошло случайно.

После окончания допроса прокуроры попросили проведение комплексной судебно-медицинской трасологической экспертизы и провести его в помещении фуникулера. Защита Косово и сама подозреваемая согласились на это.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Во время одного из заседаний, Косов заявил, что погибший Максим Матерухин, по его мнению,"не был похож на несовершеннолетнего человека". Обвиняемый также отрицал, что говорил подросткам идти служить в армию.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!