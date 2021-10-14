На въезде в Киев произошло масштабное ДТП: обломки разлетелись по всей дороге. Фото и видео
В четверг, 14 октября, под Киевом на Бориспольской дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали люди.
Об этом сообщает Патрульная полиция столицы. Отмечается, что в направлении Киева движение транспорта затруднено.
Сообщество "ДТП. Киев" в Facebook добавило, что в результате столкновений части авто разбросало по полосам дороги. На месте аварии работали полицейские и три бригады скорой помощи. Из-за ДТП в сторону Киева образовалась большая пробка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 октября около 21:00 столкнулись маршрутка №322 Киев-Бровары и легковушка. Авария произошла на Броварском проспекте возле метро Лесная. В аварии есть пострадавшие, один из них – в тяжелом состоянии.
В Деснянском районе Киева 11 октября легковой автомобиль сбил пешехода на переходе на пересечении улицы Милютенко и проспекте Лесного. Водитель с места происшествия скрылся.