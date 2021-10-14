На въезде в Киев произошло масштабное ДТП: обломки разлетелись по всей дороге. Фото и видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Криминал
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13,7 т.
На въезде в Киев произошло масштабное ДТП: обломки разлетелись по всей дороге. Фото и видео

В четверг, 14 октября, под Киевом на Бориспольской дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали люди.

Об этом сообщает Патрульная полиция столицы. Отмечается, что в направлении Киева движение транспорта затруднено.

ДТП под Киевом

Сообщество "ДТП. Киев" в Facebook добавило, что в результате столкновений части авто разбросало по полосам дороги. На месте аварии работали полицейские и три бригады скорой помощи. Из-за ДТП в сторону Киева образовалась большая пробка.

Видео дня
ДТП на Бориспольской дороге

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