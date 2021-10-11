В Киеве легковушка сбила пешехода на переходе и скрылась с места ДТП. Фото

В Деснянском районе Киева в понедельник, 11 октября, легковой автомобиль сбил пешехода на переходе на пересечении улицы Милютенко и проспекте Лесного. Водитель с места происшествия скрылся.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Пострадавший получил серьезную травму головы, на место ДТП вызвали правоохранителей и медиков.

"Предварительно у мужчины диагностировали перелом ключицы и закрытую черепно-мозговую травму. Водителя задержали", – рассказал наш собеседник.

Как уточнил Telegram-канал dtp.kiev.ua, водителя легковушки задержали на улице Волкова.

"ДТП с пострадавшими в Киеве на пересечении улиц Милютенко и Лесного проспекта, сбит человек на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места аварии и был пойман на улице Волкова", – говорится в сообщении.

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Был ли водитель автомобиля пьяным за рулем, пока не известно.

Напомним, в Святошинском районе Киева в ночь с 10 на 11 октября автомобиль Mercedes на скорости въехал в витрину магазина. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошло ДТП с участием Hyundai. Автомобиль врезался в отбойник, а потом, пытаясь скрыться, протаранил три машины.