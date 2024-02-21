На рынке "Троещина" украл с прилавка $5,1 тыс. и прятался в чужом авто: в Киеве суд вынес приговор иностранцу. Фото

Деснянский районный суд столицы признал виновным иностранца, ограбившего торговца рынка "Троещина". Злоумышленник похитил с прилавка более 5 тысяч долларов США и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Следующие пять лет злоумышленник проведет за решеткой.

"В сентябре 2023 года в полицию поступила информация об ограблении мужчины на рынке "Троещина" в Деснянском районе столицы. Заявитель – местный предприниматель, у которого неизвестный похитил деньги с прилавка и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские разыскали и задержали нарушителя – он забежал на парковку и спрятался в чужом автомобиле. Грабителем оказался иностранец, 1971 года рождения, у которого следователи обнаружили 5100 долларов США, принадлежавших потерпевшему. В период следствия подозреваемый находился под стражей.

Суд признал злоумышленника виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения, и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали троих мужчин, которые в Днепровском районе избили прохожего в обморок и ограбили его. Чтобы найти нападающих, правоохранителям понадобилось меньше суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку с деньгами и личными вещами.

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