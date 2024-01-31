На Київщині мужчина топором убил знакомую, а затем пытался скрыть преступление. Подробности и видео

В селе Свитанок Киевской области мужчина во время конфликта топором убил местную жительницу. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело погибшей во дворе и прикрыл шифером.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Событие произошло в селе Свитанок. Предварительно установлено, что при распитии алкогольных напитков между правонарушителем и потерпевшей возник конфликт. Злоумышленник схватил топор и нанес пострадавшей многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась. С целью сокрытия преступления фигурант переместил тело на полиэтиленовом пакете и спрятал во дворе, прикрыв шифером", – рассказали в полиции.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепровском районе Киева во время конфликта женщина несколько раз ударила сожителя ножом. Пострадавшего, которого позже обнаружили на улице прохожие, госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который во время конфликта ударил своего гостя кухонным ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!