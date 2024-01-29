Ударил ножом в спину: в Киеве будут судить мужчину, который во время ссоры убил гостя. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который во время конфликта ударил своего гостя кухонным ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в октябре 2023 года к ним поступило сообщение о том, что в квартире одной из многоэтажек обнаружено тело 35-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

"На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире во время застолья между хозяином и одним из гостей внезапно возник спор. Выяснять отношения подвыпившие мужчины вышли на кухню, где владелец дома ударил знакомого в спину кухонным ножом. Бросив орудие убийства в умывальник, злоумышленник вернулся к столу. Пострадавший от полученной травмы скончался", – рассказали в пресс-службе.

28-летний уроженец Херсонской области был задержан и ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во время конфликта женщина несколько раз ударила сожителя ножом. Пострадавшего, которого позже обнаружили на улице прохожие, госпитализировали в больницу.

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