На Киевщине злоумышленник годами скрывался от полиции, выдавая себя за брата-близнеца. Фото

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за угон автомобиля. Долгое время ему удавалось избегать ответственности, потому что использовал в повседневной жизни документы брата-близнеца и представлялся его именем.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленника доставили в столичный следственный изолятор.

"Работники криминальной полиции Белоцерковщины задержали злоумышленника за избежание наказания из-за угона автомобиля в 2016 году. Его приговорили к 5 годам заключения, но он в течение длительного времени скрывался, и с 2021 года находился в розыске", – рассказали в полиции.

Выяснилось, что осужденный использовал в повседневной жизни документы брата-близнеца, представляясь его именем. Различить их друг от друга было крайне тяжело, однако это удалось полицейским Киевщины.

Напомним, в столице правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной группы. Злоумышленники, выдавая себя за полицейских, занимались разбоями и грабежами в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали грабителя-гастролера из Одесщины, срывавшего золотые украшения с киевлян. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, злоумышленником оказался бывший работник судебной охраны.

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