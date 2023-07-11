В Киеве разоблачили "полицейских", занимавшихся разбоями и грабежами в столице. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной группы. Злоумышленники, выдавая себя за полицейских, занимались разбоями и грабежами в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит уголовная ответственность посредством тюремного заключения.

"Установлено, что под предлогом закупки наркотических средств злоумышленники назначили встречу жителю столицы. Во время встречи, выдавая себя за сотрудников полиции и запугивая мужчину уголовной ответственностью, они заставили его уплатить им почти 500 тыс. грн", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, участники группы могут быть причастны к нападению на другого гражданина. Злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные удары и отобрали ключи от квартиры. В дальнейшем, угрожая применением оружия, похитили из дома мужа ценные вещи.

Правоохранители сообщили подозрение пяти участникам преступной группы, которые, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали банду преступников, грабивших местных жителей, а перед этим их пытали. Трое мужчин, которых уже назвали "ирпенскими палачами", орудовали в Бучанском и Броварском районах региона.

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