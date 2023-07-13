Правоохранители задержали бывшего судебного охранника, который в Киеве срывал золотые украшения с граждан. Фото

В Киеве задержали грабителя-гастролер с Одесщины, который срывал золотые украшения с киевлян. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, злоумышленником оказался бывший работник судебной охраны.

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В пресс-службе столичной полиции отметили, что мужчину задержали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от местной жительницы о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Впоследствии полицейские получили еще два сообщения об аналогичных преступлениях, совершенных в том же микрорайоне.

"Мы узнали, что к совершению преступления причастен 28-летний житель Одесской области, который приехал в столицу на несколько дней с целью наживы. Своих жертв нарушитель подыскивал в людных местах, после чего следил за ними в дома, где срывал золотые украшения. действий злоумышленника стали две женщины 46 и 59 лет, а также 75-летний мужчина", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник, после ограблений сбежавший из столицы, был задержан на въезде в Одессу. Как стало известно нам из собственных источников, раньше мужчина работал в судебной охране. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство. Проводится проверка причастности его к совершению аналогичных преступлений по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной группы. Злоумышленники, выдавая себя за полицейских, занимались разбоями и грабежами в столице.

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