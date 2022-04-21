На Киевщине женщине вернули угнанный во время оккупации Ирпеня автомобиль. Фото и видео

Правоохранители вернули законной хозяйке, угнанный во время оккупации Ирпеня автомобиль. Брошенную машину без автомобильных знаков нашли в Гостомеле Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На легковушке были обнаружены повреждения вследствие вражеских обстрелов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Гостомеле, во время патрулирования, полицейские наткнулись на заброшенный автомобиль Volkswagen Tiguan без государственных номерных знаков. Впоследствии, во время проверки, правоохранители установили 54-летнюю владелицу, которая приехала из столицы и опознала свой автомобиль", – рассказали в полиции.

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По словам владелицы Volkswagen, машина была угнана во время оккупации Ирпеня российскими войсками. После проведения осмотра машину вернули гражданке.

Напомним, в Киеве с начала полномасштабной российской агрессии правоохранители зафиксировали 171 случай мародерства. Злоумышленники воровали технику, золото и даже одежду киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области задержали мужчину и его сына, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обысков у них обнаружили украденную технику, садовый инвентарь и стройматериалы.