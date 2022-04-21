На Киевщине задержали семейный дует мародеров: воровали все подряд. Фото

В Бучанском районе Киевской области задержали мужчину и его сына, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обысков у них обнаружили украденную технику, садовый инвентарь и стройматериалы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители задержали 58-летнего жителя села Гавриловка и его 20-летнего сына. Во время боевых действий мужчины воспользовались отсутствием хозяина и похитили в одном из дворов садовый инвентарь и стройматериалы. Кроме того, полицейские также обнаружили у злоумышленников похищенные бытовую технику, текстиль, велосипеды и другие вещи, владельцы которых устанавливаются", – рассказали в полиции.

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По фактам мародерства открыто уголовное производство. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве с начала полномасштабной российской агрессии правоохранители зафиксировали 171 случай мародерства. Злоумышленники воровали технику, золото и даже одежду киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Горенка Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Дома у мужчины нашли вещи его односельчанина – велосипед и строительный инвентарь.