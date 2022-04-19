В Киеве с начала полномасштабной войны с РФ зафиксировали 171 случай мародерства

В Киеве с начала полномасштабной российской агрессии правоохранители зафиксировали 171 случай мародерства. Злоумышленники воровали технику, золото и даже одежду киевлян.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину полицией Киева было зарегистрировано 171 уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Это кража, совершенная в условиях военного положения (мародерство – Ред.)", – рассказали в полиции.

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Среди случаев мародерства, зафиксированных полицией, был факт кражи, совершенной 31-летним киевлянином. Мужчина вынес из квартиры своей сестры бытовую технику на сумму около 30 тысяч гривен.

В Днепровском районе задержали злоумышленников, которые обворовывали квартиры киевлян, уехавших из столицы из-за боевых действий. Среди украденного: золотые украшения, телевизор, фотоаппарат, бытовые принадлежности и одежда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Горенка Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Дома у мужчины нашли вещи его односельчанина – велосипед и строительный инвентарь.