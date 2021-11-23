На Киевщине задержали злоумышленника, который обстрелял семью с ребенком. Видео

Правоохранители задержали мужчину, который, возможно, 12 октября обстрелял семейную пару с ребенком в Софиевской Борщаговке на Киевщине. Во время обысков у злоумышленника нашли боеприпасы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причиной нападения стали долги пострадавших (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У семьи имелись серьезные долговые обязательства. Ранее им уже угрожали, а также пытались поджечь автомобиль. Это было не первое нападение, но только в этот раз злоумышленники пошли на крайние меры", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнил на своей странице в социальной сети Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, злоумышленником оказался бывший военный.

"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова". Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – подчеркнул Небытов.

Напомним, в Софиевской Борщаговке Киевской области во вторник, 12 октября, неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по семье с ребенком, которые садились в автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Запорожском шоссе недалеко от ТЦ "Дафи" заказчик напал на курьера Glovo с ножом. Защищаясь, последний достал стартовый пистолет и сделал два выстрела.