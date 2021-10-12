Под Киевом неизвестный обстрелял авто, в которое садилась семья с ребенком, есть пострадавший. Видео

В Софиевской Борщаговке Киевской области во вторник, 12 октября, неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в семью с ребенком, которые садились в автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Ребенок и женщина ранений не получили (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Родители и маленький ребенок вышли из дома и сели в автомобиль. В этот момент к машине подошел неизвестный в камуфляже и открыл стрельбу в сторону водителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента ранение получил глава семьи, 1993 года рождения", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что полиция начала поиски стрелка. По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство.

Напомним, в столице в ночь с 12 на 13 августа конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Инцидент произошел в ресторане Favor Park hotel, расположенном на улице Маршала Конева, 6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел из-за того, что хулигану сделали замечание так как он пил алкоголь в общественном месте.