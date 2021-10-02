На Киевщине задержали серийного вора, в доме которого обнаружили целый арсенал оружия

В ночь на 1 октября в селе Малая Александровка на Киевщине 37-летний житель Броваров и его сообщник ворвались в магазин и похитили сигареты на сумму 70 тыс гривен. Правоохранители задержали одного из воров по горячим следам и обнаружили у него дома внушительный арсенал оружия.

Об этом в своем Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. По его словам, у мужчины изъяли два ручных противотанковых гранатомета, гранату Ф1, обрез ружья, пистолет, многочисленные приспособления для взлома замков и проникновения в здания, а также трофеи на 100 тыс. гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Начальник полиции сообщил, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения в составе организованной преступной группы на частные квартиры граждан. Ее участники после отбытия наказания продолжили совершать преступления. Сам задержанный может быть причастен к ряду краж из офисов и ювелирных магазинов.

Небытов отметил, что поражен легкомыслием пострадавших владельцев магазина, которые не приняли никаких мер для защиты своего имущества. Именно по этой причине вор легко открыл дверь и проник внутрь.

Напомним, ранее на Львовщине правоохранители обнаружили тайник с арсеналом оружия. Схрон оборудовал человек, который называл себя общественным активистом, по месту своего жительства в придомовой постройке. Спецслужбы изъяли почти два килограмма пластида и тротиловые шашки, 3 гранаты РГ-42 и Ф-1, электродетонатора, шумовые гранаты и более ста патронов калибра 5,45 мм.

Также в июне в Киевской области на территории бывшего детского лагеря правоохранители нашли несколько единиц пневматического оружия и элементы взрывных устройств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области задержали водителя, в автомобиле которого нашли целый арсенал оружия. Он пытался пересечь мобильный блокпост. У мужчины обнаружили две единицы стрелкового оружия, четыре единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62