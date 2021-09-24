СБУ обнаружила у 'активиста' с Львовщины тайник со взрывчаткой и гранатами. Фото

Во Львовской области был найден тайник, где нашли арсенал оружия. Схрон оборудовал мужчина, который называл себя общественным активистом.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Тайник мужчина соорудил по месту своего проживания в придомовой постройке.

Спецслужбы изъяли у "активиста" почти два килограмма пластида и тротиловые шашки. Также были найдены три 3 гранаты РГ-42 и Ф-1, электродетонаторы, шумовые гранаты и больше ста патронов калибра 5,45мм.

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Следствие устанавливает, откуда мужчина получал боеприпасы. СБУ ищет лиц, кто может быть причастен к незаконной деятельности.

Ранее на Донбассе обнаружили три схрона террористов "Л/ДНР". Боевики сооружали тайники для возможного совершения диверсий на территории региона.

Как писал OBOZREVATEL, в Донецкой области обнаружили схрон с противотанковыми минами и взрывчатку с электродетонатором. Боеприпасы должны были использоваться для совершения диверсий в регионе.

Также в Ривненской области на границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон с гранатами, взрывчаткой и боеприпасами. Арсенал обнаружили во время антитеррористических учений.

Кроме того, в Луганской области обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки диверсионной группы террористов.