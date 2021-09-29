В Донецкой области задержали водителя авто с целым арсеналом оружия

Вблизи Волновахи задержали водителя, в автомобиле которого находился целый арсенал оружия. Он пытался пересечь мобильный блокпост.

Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины. Задержание произвели военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского.

Во время осмотра в багажнике "Волги" обнаружили две единицы стрелкового оружия, четыре единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62.

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За рулем находился 22-летний парень. Его задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывными веществами. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве военнослужащий ВСУ пытался организовать продажу оружия и боеприпасов со склада ракетно-артиллерийского вооружения. СБУ удалось разоблачить схему и задержать злоумышленника.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области обнаружили тайник с арсеналом оружия, который организовал мужчина, называвший себя общественным активистом.