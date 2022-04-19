На Киевщине задержали очередного мародера. Фото

В селе Горенка Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Дома у мужчины нашли вещи его односельчанина – велосипед и строительный инвентарь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"В начале апреля к правоохранителям обратился 43-летний житель села Горенка и сообщил, что из его помещения на подворье исчезли спортивный велосипед и строительный инвентарь. Впоследствии, 17 апреля, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские нашли и изъяли пропавшие вещи у 28-летнего односельчанина заявителя", – рассказали в полиции.

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По факту мародерства начато досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в селе Лютеж Киевской области двое мужчин проникли в частный дом и украли орудие и боеприпасы. Позднее один из них подстрелил себя из ворованного ружья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области задержали группу мародеров, обворовавших торговый центр на 5 миллионов гривен. Общая стоимость украденного составила более пяти миллионов гривен.