На Киевщине задержали мародеров, обворовавших гостиницу на полмиллиона гривен. Фото и видео

В селе Пилипповичи Киевской области задержали группу местных жителей, которые могут быть причастны к краже в гостинично-ресторанном комплексе. Злоумышленники вынесли имущество на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Полиция Киевщины разоблачила группу "мародеров", которые обворовывали загородный комплекс в селе Филипповичи на сумму более 500 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что пятеро местных жителей, в возрасте от 18 до 57 лет в течение нескольких дней "чистили" гостинично-ресторанный комплекс. Злоумышленники вынесли мебель, столы, ковры, забрали светильники, колонки и даже посуду.

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"В целом же в Киевской области следователями полиции расследуется 249 преступлений данной категории. По 129 фактам (мародерства – Ред.) злоумышленникам уже объявлено о подозрении", – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области вооруженные местные жители задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. Злоумышленник пытался скрыться с украденными из квартиры вещами.

В Забучье Киевской области российские оккупанты открыто грабили имущество местных жителей. Им активно помогали местные мародеры, которые сотрудничали с врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Мужчина украл в местном общежитии телевизор, но был задержал потерпевшими.