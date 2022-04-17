На Киевщине задержали двух коллаборантов: сдавали оккупантам АТОшников и полицейских

В Вышгородском районе Киевской области задержали двоих мужчин, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности. По имеющейся информации, злоумышленники сотрудничали с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жители области сдавали врагу действующих правоохранителей и участников АТО.

"Полицейские батальона особого назначения "Миротворец" и работники Вышгородского районного управления полиции обнаружили двух мужчин 53-летнего и 35-летнего местных жителей, сотрудничавших с российскими агрессорами. Мужчины сдавали русским солдатам местонахождение полицейских, в том числе и бывших работников МВД, а также АТОвцев", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к вымогательству. Злоумышленник от имени теробороны требовал у владельца СТО передать ему машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении жителю Дымерской объединенной территориальной общины на Киевщине. Злоумышленник может быть причастен к коллаборацционной деятельности и сотрудничестве с оккупантами.