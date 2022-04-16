В Киеве мужчина от имени теробороны пытался завладеть чужой машиной

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который подозревают в причастности к вымогательству. Злоумышленник от имени теробороны требовал у владельца СТО передать ему машину.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

"Мужчина в военной форме прибыл на одну из станций техобслуживания в Днепровском районе Киева. Представившись бойцом теробороны, он сообщил владельцу СТО, что на нужды подразделения необходимы автомобили, находящиеся на территории станции. В дальнейшем злоумышленник неоднократно посещал станцию ​​техобслуживания, требуя передать ему в распоряжение машины. Владелец СТО отвечал отказом, поскольку не являлся владельцем транспорта и не имел права ими распоряжаться", – рассказали в прокуратуре.

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В пресс-службе уточнили, что после очередного отказа злоумышленник потребовал в категорической форме передать ему любую машину, но бизнесмен отказался и вызвал полицию.

"Мужчина был задержан на "горячем" при попытке выехать из СТО на автомобиле одного из клиентов. Задержанным оказался представитель одного из местных добровольческих формирований. 43-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении в вымогательстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в прокуратуре.

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