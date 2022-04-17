На Киевщине сообщили о подозрении самопровозглашенному главе Дымерской ОТО

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Дымерской объединенной территориальной общины на Киевщине. Злоумышленник может быть причастен к коллаборацционной деятельности и сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Злоумышленник предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО.

"По данным следствия, мужчина после оккупации поселка Дымер добровольно согласился на предложение военных РФ относительно сотрудничества. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности. В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избранный глава Дымерской ОТО", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре уточнили, что злоумышленник подбирал людей для незаконного сотрудничества с оккупантами, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины.

"Также подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к вымогательству. Злоумышленник от имени теробороны требовал у владельца СТО передать ему машину.