В Киеве легковушка въехала в столб: есть погибший и пострадавший. Фото

В Голосеевском районе Киева в четверг, 19 октября, произошла авария с участием автомобиля Toyota. В результате ДТП один мужчина погиб, а еще один – получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 19 октября в 23:47 в них поступило сообщение о ДТП на проспекте Валерия Лобановского, 116.

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"На месте происшествия было установлено, что в результате аварии, водитель и пассажир были зажаты в автомобиле. Спасатели деблокировали пострадавших с помощью электроинструмента и передали медикам. К сожалению, один пострадавший находился в автомобиле без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, по предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и машина въехала в столб.

Напомним, правоохранители оперативно задержали водителя Lexus, который в среду, 18 октября, в Киеве сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Как стало известно из собственных источников, злоумышленником оказался адвокат, уроженец Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киева автомобиль Renault на скорости въехал в отбойник, а затем машину отбросило под колеса грузовика. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и ее пассажир.

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