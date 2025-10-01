На Киевщине в результате лобового столкновения легковушек есть погибший и пострадавшие. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате лобового столкновения машин один человек погиб, а еще двое были травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло в поселке Згуровка Киевской области. Предварительно было установлено, что 29-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по автодороге "Яготин – Быков", не справился с управлением на закругленном участке дороги, выехал на встречную полосу. Там он въехал в легковушку Hyundai.

"В результате лобового столкновения 66-летний водитель Hyundai погиб на месте, его пассажирки 57 и 75 лет получили травмы и были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а виновнику аварии сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

