На Киевщине у наркодельца изъяли элитную коноплю более чем на 1 млн грн. Видео

В Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили наркодельцов. Во время обысков у них изъяли коноплю элитных сортов более чем на 1 миллион гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"22-летний житель Святопетровского обустроил дома лабораторию с бесперебойным циклом по выращиванию элитных сортов конопли, которые в дальнейшем культивировал в домашних условиях", - рассказали в полиции.

В "бизнесе" злоумышленнику помогали 22-летняя девушка, которая через соцсети принимала заказы на сбыт конопли, а также 39-летний мужчина, который ухаживал за растениями. Во время обысков у организатора обнаружили 6 горшков наркозелья, 8 стеклянных трехлитровых банок и 2 целлофановых пакета с измельченным веществом. Стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств открыто уголовное производство.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, занимавшуюся производством запрещенных веществ. Ежемесячная прибыль "дельцов" составила около 10 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киеве задержали мужчину, у которого во время обыска у него обнаружили психотропы, спрятанные в упаковку из под кофе, на сумму 1,5 миллиона гривен.

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