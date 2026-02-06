На Киевщине столкнулись три микроавтобуса: есть погибшая и пострадавшие. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех микроавтобусов. К сожалению, есть погибшая, а еще двух пострадавших деблокировали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в четверг, 5 февраля, в 15:59 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП с участием трех микроавтобусов, которое произошло в Белоцерковском районе на трассе "Киев-Одесса" .

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения трех микроавтобусов погибла женщина 1967 года рождения и два человека травмированы", – уточнили в пресс-службе.

Спасателями с помощью гидравлического инструмента были деблокированы два человека и переданы работникам экстренной медицинской помощи.

Ситуация с аварийностью

