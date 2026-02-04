В Киеве BMW в результате аварии превратился в груду металла: есть погибшая и пострадавший. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева произошла авария с участием легковушек KIA и BMW. В результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка последнего авто.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария с участием двух легковушек произошла во вторник, 3 февраля, около 16:15 в Шевченковском районе на улице Стеценко.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель BMW, двигаясь со стороны станции метро "Сырец" в направлении площади имени Валерия Марченко, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA под управлением 44-летнего водителя", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка BMW – 19-летняя жительница Киевской области, а водитель этого авто с телесными повреждениями был госпитализирован. Мужчина, который находился за рулем KIA, не пострадал.

По данному факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются.

