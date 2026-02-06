В Киеве водитель BMW протаранил столб и скрылся с места ДТП, оставив травмированного пассажира в авто. Фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил ДТП с пострадавшим. Водитель BMW протаранил электроопору, травмировал своего пассажира, а затем скрылся и скрывался.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях ночью на улице Ивана Выговского. Следователи установили, что 26-летний водитель BMW X5 двигался со стороны улицы Стеценко в направлении проспекта Европейского Союза. В какой-то момент он не справился с управлением авто, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору городского освещения.

"В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения в виде перелома основания черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии. После совершения аварии виновник ДТП скрылся с места происшествия и скрывался", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские уже на следующий день после аварии установили местонахождение водителя и задержали его. По факту ДТП с пострадавшим (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием легковушек KIA и BMW. В результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка последнего авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!