На Киевщине столкнулись маршрутка и две легковушки: пострадали девять человек, среди которых есть ребенок. Подробности и фото

В городе Кагарлык Киевской области произошла авария с участием двух легковушек и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали девять человек, среди которых есть ребенок.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, 18 ноября около 9:00 им поступило сообщение об аварии вблизи города Кагарлык.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Fiat, выполняя маневр поворота налево, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes. В результате происшествия автомобиль Chevrolet, который двигался позади Fiat, столкнулся с последним", – уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, травмы получили 9 человек, среди которых есть 10-летний ребенок, находившийся в легковушке Fiat. Кроме того, на месте работали сотрудники ГСЧС, которые деблокировали пострадавших в маршрутке и одной из легковушек.

Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. От полученных травм водитель автомобиля погиб, а его пассажир госпитализирован.

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