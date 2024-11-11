На Киевщине легковушка на скорости въехала в дерево: есть погибший и пострадавший. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. От полученных травм водитель легковушки погиб, а его пассажир - госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"10 ноября, около 14 часов на автодороге Лесное – Михайловка – Рубежовка произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 34-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с деревом", – рассказали в пресслужбе.

К сожалению, от полученных травм водитель погиб на месте, а его пассажир госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По этому факту возбуждено уголовное производство, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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