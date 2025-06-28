На Киевщине столкнулись легковушка и мотоцикл: есть погибший. Подробности ДТП и фото

В Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. От полученных водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

"На днях на автодороге сообщением "Киев – Вышгород – Ровжи" произошла авария. Полицейские предварительно установили, что 45-летний водитель кроссовера Volkswagen, двигаясь со стороны села Лебедевка в направлении города Вышгород, во время выполнения маневра поворота налево совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, который двигался навстречу", – рассказали в пресс-службе.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний мотоциклист, к сожалению, от полученных травм погиб на месте. По данному факту открыто уголовное производство.

Виновному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием легковушки и мопеда. В результате ДТП пострадал 13-летний водитель двухколесного транспорта, а его 15-летний пассажир погиб.

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