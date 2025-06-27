На Киевщине легковушка протаранила мопед: подросток-пассажир погиб, а 13-летний водитель – в больнице. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием легковушки и мопеда. В результате ДТП пострадал 13-летний водитель двухколесного транспорта, а его 15-летний пассажир погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят следователи.

"На днях на 83-м километре автодороги Киев – Одесса, недалеко от города Белая Церковь, произошло дорожно-транспортное происшествие. Полицейские предварительно установили, что двое подростков ехали по обочине на мопеде в направлении столицы. Сзади двигалась легковушка KIA, которая допустила столкновение с мопедом", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, в результате ДТП погиб 15-летний пассажир мопеда, а 13-летнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в больницу с телесными повреждениями. Водителя легковушки задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 16 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

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