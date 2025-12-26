На Киевщине столкнулись Jeep и грузовик: один ребенок погиб, а еще двое госпитализированы. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и Jeep Cherokee. К сожалению, в результате столкновения авто погиб 8-летний пассажир внедорожника, а еще двое детей были травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла 25 декабря на участке автодороги сообщением Киев-Овруч в Вышгородском районе в направлении поселка Иванков.

"Полицейские предварительно выяснили, что 40-летняя водитель автомобиля Jeep Cherokee на закруглении проезжей части дороги допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, который ехал навстречу под управлением 67-летнего мужчины", - рассказали в пресс-службе.

К сожалению, в результате ДТП погиб 8-летний мальчик, который находился в салоне Jeep. Еще двое малолетних пассажиров внедорожника с травмами были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация с аварийностью

