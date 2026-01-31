На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин превратилась в груду металла, есть погибшая и пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием BMW X7 и Skoda Octavia. В результате столкновения последнее авто превратилось в груду металла, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 30 января, в 14:41 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге "Киев-Одесса" на Белоцерковщине.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате столкновения двух автомобилей – Skoda Octavia и BMW X7 – возникла необходимость в проведении деблокации пассажира из автомобиля Skoda Octavia", – уточнили в пресс-службе.

Спасатели деблокировали пассажирку 1970 года рождения из искореженного автомобиля Skoda, которая, к сожалению, от полученных травм погибла.

Еще трое пострадавших из Octavia до приезда сотрудников ГСЧС были переданы медикам для оказания необходимой помощи. Водитель и пассажир автомобиля BMW X7 не пострадали.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. В результате столкновения два человека погибли, а еще семь – пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения пострадал пассажир последнего авто – чтобы деблокировать его из искореженной машины, вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!