На Киевщине столкнулись легковушка и маршрутка: есть погибшие и пострадавшие. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. В результате столкновения два человека погибли, а еще семь – пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в среду, 28 января, около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19, на Белоцерковщине, в направлении города Фастов, произошла авария.

"Предварительно полицейские установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло между маршрутным транспортным средством Mercedes и автомобилем Hyundai. Известно о по меньшей мере семи пострадавших в микроавтобусе. Два человека, которые находились в легковушке, к сожалению, погибли", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате ДТП перекрыта одна полоса движения в направлении трассы М-05, движение транспорта частично затруднено. На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

Водителя Mercedes задержали, а по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

